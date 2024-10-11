Омск-Информ
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·Общество

Когда возобновят работы, не сообщается, но они потребуют 612 млн.
В минувшую среду проект детского сада на улице Завертяева в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства выросла с 457 млн до 612,5 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2022 года контракт на возведение детского сада власти заключили с компанией «Сибцентрострой». Подрядчик должен был завершить работы в мае 2024 года. Однако из-за уменьшения субсидии городскому бюджету из областного весной прошлого года стройку приостановили. 
Сроки возобновления строительства неизвестны.
·Общество

Когда возобновят работы, не сообщается, но они потребуют 612 млн.
В минувшую среду проект детского сада на улице Завертяева в Омске получил положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость строительства выросла с 457 млн до 612,5 млн рублей.
Напомним, в сентябре 2022 года контракт на возведение детского сада власти заключили с компанией «Сибцентрострой». Подрядчик должен был завершить работы в мае 2024 года. Однако из-за уменьшения субсидии городскому бюджету из областного весной прошлого года стройку приостановили. 
Сроки возобновления строительства неизвестны.