Врач-методист Областного центра общественного здоровья Марина Хлопотова рассказала, что должна знать каждая женщина о раке молочной железы.

Информация о раке молочной железы может пугать. Но, если знать факторы риска, вести здоровый образ жизни, вовремя проходить профилактические обследования и обращаться к врачам, — все не так страшно, как кажется на первый взгляд. На некоторые факторы риска РМЖ — пол, возраст, генетика — повлиять нельзя. Некоторыми можно управлять, отказавшись от вредных привычек и изменив образ жизни. Например, курящие могут избавиться от этой зависимости, при наличии избыточного веса всегда есть возможность похудеть. Те, кто любит спорт, могут получать необходимую физическую нагрузку, увеличив время прогулок.

Врач-методист Областного центра общественного здоровья Марина Хлопотова подробно рассказала, что должна знать каждая женщина о раке молочной железы.

Факторы риска

Всем женщинам нужно знать основные факторы риска заболеть раком молочной железы. Это женский пол; возраст; генетическая предрасположенность (считается, что 5-10 % рака молочной железы наследственные, они вызваны активностью аномальных генов, которые передаются от родителей к ребенку); негативная семейная история (близкие первой степени родства — мама, бабушка, тетя, сестра — болели или болеют РМЖ и/или раком яичников); индивидуальный риск (даже при успешном лечении РМЖ риск развития вторичной опухоли в той же груди или рака в другой молочной железе увеличивается в 3-4 раза); повышенное воздействие радиации в возрасте до 30 лет (например, рентгенологическое исследование по другой причине).

Также стоит насторожиться, если имеются установленные доброкачественные изменения в тканях молочных желез (гиперплазия протоков без атипии, фиброаденома, склерозирующий аденоз молочной железы, папиллома или папилломатоз молочной железы, радиальный рубец молочной железы, лобулярная карцинома).

К факторам риска относятся такие причины как отсутствие детей или поздние роды (в возрасте старше 30 лет); отсутствие грудного вскармливания; время первой менструации (до 12 лет) и позднее наступление менопаузы (после 55 лет); использование препаратов гормональной заместительной терапии; высокая плотность ткани молочных желез (риск заболевания может увеличиваться в 6 раз, затруднено выявление РМЖ с помощью маммографии.

Свою негативную роль могут играть и такие факторы как этническая принадлежность (например, ашкеназские корни); избыточный вес; злоупотребление алкоголем; курение; низкая физическая активность.

Снизить опасность

Снизить риск рака молочной железы поможет отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни.

Необходимо:

бросить курить;

ограничить потребление алкоголя или отказаться совсем;

регулярно заниматься спортом;

поддерживать нормальный вес;

придерживаться принципов правильного питания;

по возможности отказаться от приема гормональной заместительной терапии в менопаузе.

Возрастной фактор

С возрастом увеличивается риск множества заболеваний, и РМЖ — не исключение. По данным американского онкологического общества, примерно 1 из 8 случаев РМЖ развивается у женщин моложе 45 лет, 2 из 3 — у женщин 55 лет и старше. Фактически, возраст (старение) является одним из главных факторов риска РМЖ. Чем дольше человек живет, тем выше риск повреждения (мутаций) генов и ниже вероятность их восстановления.

На что обратить внимание?

Рак молочной железы может развиваться без признаков и симптомов очень долго. Но первое, что должно насторожить женщину (поскольку она знает свое тело лучше всех), любые изменения молочных желез. Например:

узел и любое уплотнение в молочной железе или в подмышечной области;

отек всей или части молочной железы;

повышение температуры (локально, в области молочной железы);

боль в области соска, в молочной железе или подмышечной области;

любые пятна на молочной железе или в подмышечной области;

изменение формы, размера молочной железы, увеличение пор на ней (апельсиновая корка);

втяжение соска;

выделения из соска;

зуд, шелушение, сыпь в области соска или подмышечной области.

Эти изменения не обязательно говорят о наличии злокачественного процесса. Причиной могут быть инфекция или киста. Тем не менее, важно срочно обратиться к врачу, именно он должен поставить диагноз, а не вы сами. Врач назначит необходимые исследования, чтобы установить природу аномальных изменений. Если они злокачественные, специалист определит тип опухоли и назначит необходимое лечение.

Скрининги или профилактические обследования (скрининговая маммография) назначаются здоровым людям. Цель — раннее выявление РМЖ. На ранней стадии заболевание легче поддается терапии. Маммографическое исследование можно делать в любом возрасте, если вы имеете хотя бы один из перечисленных с 3 по 13 пп. факторов риска или вас что- то беспокоит и вам кажется, что это симптомы РМЖ, конечно, после консультации с врачом. Старше 40 лет скрининговая маммография проводится в обязательном порядке всем женщинам.