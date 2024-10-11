Предполагается возвести жилой квартал «Заречье» со школой и садиком.

На Левобережье Омска собираются реализовать масштабный инвестиционный проект. Компания «Квартал на Енисейской» планирует возвести ЖК «Заречье», в границах улиц Конева и 3-й Енисейской. Он предполагает 7 многоквартирных домов с высотностью от 9 до 21 этажей, детский сад и школу общей вместимостью 723 места, а также обустройство набережной Иртыша.

– Важно, что 5 % жилья будет передано переселенцам из ветхого и аварийного жилья, обманутым дольщикам, а также детям-сиротам, – подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Ко всему прочему реализация нового инвестпроекта поможет восстановить права 53 участников долевого строительства проблемного объекта на Конева,3. Учредителем и директором ООО «Квартал на Енисейской» является Александр Зиновьев. Фирма зарегистрирована в Омске в марте 2023 года.

На данный момент на Левобережье строят жилье несколько инвесторов. Так, компания «Брусника» из Екатеринбурга возводит «Кварталы Драверта» в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Застройщик «Эталон» из Санкт-Петербурга строит ЖК «Зеленая Река» на участке в границах от улицы Волгоградской до улиц Кондратюка и Верхнеднепровской.