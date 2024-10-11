Мэр Омска сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в условиях непогоды. На дорогах, мостах и тротуарах уже использовано 160 тонн песко-соляной смеси.

Сегодня ночью в Омске выпал первый обильный снег, на дорогах при минусовых температурах сразу же образовалась гололедица.

Мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о том, как дорожные службы работают в условиях непогоды.

– Ночью бригады УДХБ производили прометание и обработку проезжей части омских улиц; рано утром вывели мини-технику, предназначенную для работы на тротуарах и пешеходных дорожках; вручную произвели обработку песком подходов к остановкам общественного транспорта. Все необходимые мероприятия продолжаются, – написал Шелест.

За минувшую ночь и утро на городских дорогах, мостах и тротуарах уже использовано 160 тонн песко-соляной смеси.

Снегопад, по прогнозам, может продолжаться весь день. Сотрудники городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства трудятся в круглосуточном режиме.