Омск-Информ
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·Происшествия

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Вчера, 10 октября, около 22:30 на улице 21-й Амурской столкнулись 6 автомобилей. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.
Причину аварии еще устанавливают специалисты. Пока ясно только, что все автомобили двигались в одном направлении.
·Происшествия

Никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Вчера, 10 октября, около 22:30 на улице 21-й Амурской столкнулись 6 автомобилей. Как сообщили «Омск-информу» в ГИБДД, в результате дорожного инцидента никто не пострадал.
Причину аварии еще устанавливают специалисты. Пока ясно только, что все автомобили двигались в одном направлении.