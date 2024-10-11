Омск-Информ
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·Происшествия

Огонь перекинулся на кирпичное здание и распространился на площади 330 кв. м.
В минувшую среду, 9 октября, в деревне Пятилетка Омского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, загорелся один из домов.
Пожар площадью 330 кв. м тушили 22 сотрудника и 5 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал. Перехода огня на дома соседей удалось предотвратить.
Дознаватели МЧС установили, что пожар произошел из-за оставленного без присмотра мангала.
·Происшествия

Огонь перекинулся на кирпичное здание и распространился на площади 330 кв. м.
В минувшую среду, 9 октября, в деревне Пятилетка Омского района произошел пожар. Как сообщили в МЧС, загорелся один из домов.
Пожар площадью 330 кв. м тушили 22 сотрудника и 5 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал. Перехода огня на дома соседей удалось предотвратить.
Дознаватели МЧС установили, что пожар произошел из-за оставленного без присмотра мангала.