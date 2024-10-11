На форуме обсуждались современные стратегии для работы с аудиторией и создания нового имиджа музеев.

В Санкт-Петербурге прошла образовательная конференция «Родные музеи. Основы маркетинга». На форуме собралось более 50 профессионалов музейного дела из всех регионов России. Специалисты из 25 музеев Омской, Томской, Оренбургской, Смоленской, Псковской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Санкт-Петербурга обменивались опытом и обсуждали методику современного маркетинга для музеев. Форум прошел при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Основным инструментом проекта «Родные музеи» в прошлом году была акселерация: мы вместе с экспертами помогали музейщикам доработать их культурные проекты, оказывали всестороннюю поддержку, – рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». – В итоге это вылилось в региональную конференцию, которая стала профессиональной площадкой для обмена опытом и наработками. В этом году мы решили организовать уже большое событие для всех наших регионов. Уверена, что новая конференция дала нашим участникам пищу не только для размышлений, но и для идей будущих ярких творческих проектов.

На протяжении трех дней ведущие музейные эксперты России читали для участников конференции лекции, проводили практические занятия и организовывали дискуссионные кружки. Как создать имидж музея, как работать с целевой аудиторией, современные визуальные коммуникации, стратегии продвижения и потенциальные партнерства – все эти вопросы стали темами занятий. В качестве экспертов выступали заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Капков, заместитель директора «Театра наций» Екатерина Василенко и другие.

– Музей – очень важный элемент современной жизни, – подчеркнул Илья Доронченков. – Кто-то приходит сюда в поисках прекрасного, кто-то для того, чтобы сбежать от реальности, научиться чему-то или хорошо провести время. Поэтому осознанный музей должен быть готов к дискуссии со всеми. Точно так же, как музей строит общение с посетителем, так и музейным сотрудникам важно вести диалог друг с другом. Конференция – прекрасно подходящая для этого площадка. Такие встречи дают возможность построить (в том числе и через неформальное общение) ткань профессионального сообщества, обменяться мыслями, опытом. Наконец, просто подружиться. Это особенно важно в такой огромной стране, как наша: музеев много, рутины полно, но сознание общности – бесценно».

Одним из участников конференции стала заместитель директора Городского музея «Искусство Омска» Анастасия Гараева. Сейчас музей при поддержке «Родных городов» работает над образовательным проектом «НЕархивные истории» о людях города и позитивных сценариях творческого и профессионального развития в Омске. Также в планах – коллаборация с молодым омским брендом.

– Для меня особенный интерес представляла программа коммуникационной стратегии и продвижения, – отметила Анастасия Гараева. – В силу того, что наш музей долго не имел собственного здания и постоянной площадки для коммуникации с аудиторией, одним из первых в городе стал активно работать в социальных сетях. Сегодня на наш опыт ориентируются коллеги. Мы до сих пор очень ценим и много сил вкладываем в этот ресурс, не устаем искать новые инструменты его развития. В этом году совместно с «Родными городами» мы запустили новое общественное пространство в музейном дворике, поэтому особенно ценной была возможность пообщаться на конференции с флагманами подобных проектов.

По окончании конференции все слушатели получили сертификаты государственного образца о повышении профессиональной квалификации.

– Ключевой ресурс развития территорий – это люди. Такие конференции, как «Родные музеи», служат инструментом экспертно-методической поддержки специалистов, которые через свои культурные институции способны влиять на повышение привлекательности региона для его жителей и гостей, – прокомментировала Динара Халикова, программный директор конференции «Родные музеи. Основы маркетинга». – Укрепляя свои профессиональные компетенции, вдохновляясь передовыми практиками и используя этот опыт на местах, они повышают качество своих продуктов, расширяют разнообразие культурного предложения, досуга и возможностей творческой самореализации для участников своих музейных проектов.

Также совместно с инклюзивными мастерскими «Простые вещи» для участников были подготовлены специальные сувениры. При их создании использовались рисунки и иллюстрации мастеров с особенностями развития. В своих работах они рассказали о том, что такое музеи и зачем их посещать.

Всего в рамках «Родных музеев» в Омске были реализованы десятки проектов: открытие музейных двориков центра «Эрмитаж-Сибирь» и музея «Искусство Омска», световая музейная навигация, выставка архивных фотографий про историю ОНПЗ, мурал «Игра в скейт» в скейт-парке и другие.