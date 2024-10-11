Региональная конкурсная комиссия проведет оценку инициативных проектов и утвердит рейтинговые таблицы в период до 20 ноября текущего года.

Омской области завершился прием заявок на участие в региональном конкурсном отборе инициативных проектов, предложенных жителями районов Омской области. В общей сложности в Региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования поступило 292 заявки.

Напомним, на реализацию одного проекта из областного бюджета можно получить до 3 млн рублей. Для победы в конкурсе необходимо было подготовить инициативный проект, сделать предварительные расчеты, заручиться поддержкой местных жителей и в установленные сроки внести инициативу в местную администрацию.

- От Омского района на конкурсный отбор поступило несколько проектов. Наибольшее их число, как и по всей области, направлено на обустройство спортивных площадок и ремонт дорог. Также на рассмотрение представлены проекты по благоустройству территорий общего пользования. Интересный проект представили жители поселка Ачаирский – обустройство пляжа и места отдыха у воды. Кстати, по поручению губернатора с 2025 года софинансирование из областного бюджета проектов этой направленности увеличено до 5 млн рублей, - сообщает издание «Омский пригород».

Региональная конкурсная комиссия проведет оценку инициативных проектов и утвердит рейтинговые таблицы в период до 20 ноября текущего года. В 2025 году инициативы, набравшие наибольшее количество баллов по итогам конкурса, получат поддержку из областного бюджета.