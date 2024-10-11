Омск-Информ
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·Общество

Синоптики раскрыли данные о погоде на 11 октября.

Омские синоптики рассказали о погоде в регионе на пятницу, 11 октября. Похоже, в Омск и в область постепенно приходит зима. Так, ночью ожидается –4…+1 градус, при прояснении –9 градусов, днем –2…+3 градуса. 

Ожидается дождь, переходящий в снег. Местами гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

В субботу, 12 октября, похолодает окончательно. В регионе пройдет снег.

·Общество

Синоптики раскрыли данные о погоде на 11 октября.

Омские синоптики рассказали о погоде в регионе на пятницу, 11 октября. Похоже, в Омск и в область постепенно приходит зима. Так, ночью ожидается –4…+1 градус, при прояснении –9 градусов, днем –2…+3 градуса. 

Ожидается дождь, переходящий в снег. Местами гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

В субботу, 12 октября, похолодает окончательно. В регионе пройдет снег.