Омск-Информ
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·Спорт

Омичи проиграл со счетом 1:0.

Сегодня, 10 октября, «Авангард» сыграл на выезде с «Барысом». Противостояние с казахстанской командой вышло неожиданным.

В первом периоде хозяева арены забили гол в ворота «ястребов». У омичей отыграться не получилось. Во втором периоде ситуация никак не изменилась. Счет 1:0 сохранялся до самого конца третьего периода.

Хотя в конце периода «Авангард» выпустил на лед шестого полевого игрока, отыграться все равно не получилось. Матч завершился поражением «ястребов».

·Спорт

Омичи проиграл со счетом 1:0.

Сегодня, 10 октября, «Авангард» сыграл на выезде с «Барысом». Противостояние с казахстанской командой вышло неожиданным.

В первом периоде хозяева арены забили гол в ворота «ястребов». У омичей отыграться не получилось. Во втором периоде ситуация никак не изменилась. Счет 1:0 сохранялся до самого конца третьего периода.

Хотя в конце периода «Авангард» выпустил на лед шестого полевого игрока, отыграться все равно не получилось. Матч завершился поражением «ястребов».