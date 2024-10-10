Омск-Информ
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·Общество

Ночью на проезжей части появится гололед, что увеличит риск ДТП.

Сегодня, 10 октября, омская Госавтоинспекция предупредила водителей об опасности на дорогах. Причиной предупреждения стали изменения погодных условий.

Сейчас в Омской области идет дождь, а ночью ожидается похолодание, что приведет к образованию гололеда на проезжей части. В региональной Госавтоинспекции водителям напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в ведомстве.

Также в ГИБДД подчеркнули, что во время непогоды пешеходов плохо видно. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными и осторожными.

·Общество

Ночью на проезжей части появится гололед, что увеличит риск ДТП.

Сегодня, 10 октября, омская Госавтоинспекция предупредила водителей об опасности на дорогах. Причиной предупреждения стали изменения погодных условий.

Сейчас в Омской области идет дождь, а ночью ожидается похолодание, что приведет к образованию гололеда на проезжей части. В региональной Госавтоинспекции водителям напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.

– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в ведомстве.

Также в ГИБДД подчеркнули, что во время непогоды пешеходов плохо видно. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными и осторожными.