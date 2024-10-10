Рабочие уложат три слоя асфальта, а также сделают тротуар и велодорожку.

В Омске на финишную прямую вышли ремонтные работы на улицах 10 лет Октября и Сыропятский тракт. Сегодня, 10 октября, подрядчик ООО «СибРос» принялся обустраивать верхний выравнивающий слой асфальта. Всего планируется уложить три слоя асфальтобетона.

Во время первого этапа проекта реконструкции участок Сыропятского тракта протяженностью в 4 км расширили до четырех полос, а в районе перекрестков – до шести. С одной стороны дороги расположится пешеходная зона, ее уже начали отсыпать песком. С другой стороны разместится велодорожка.

Также вдоль улицы появятся фонари. Точки установки опор уже размечают на местности. Кроме того, вдоль трассы начали устанавливать остановки. Всего рабочие разместят десять остановочных павильонов – по пять с каждой стороны.

Реконструкцией занимаются 20 специалистов и 20 единиц техники. Работы завершатся до конца декабря. Напомним, что стоимость ремонта обошлась в 1,07 млрд рублей.