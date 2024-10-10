К распределительной сети в селе Алексеевка Кормиловского района подключили котельные, они будут обеспечивать теплом детский сад, школу и фельдшерско-акушерский пункт.

Сегодня, 10 октября, в рамках Петербургского международного газового форума был дан старт целому ряду инфраструктурных проектов. В дистанционном запуске приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр энергетики России Сергей Цивилев и генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Один из таких проектов – внутрипоселковый газопровод в селе Алексеевка Кормиловского района. В его открытии вместе с руководством крупнейших газовых компаний страны приняла участие делегация Омской области.

– К распределительной сети в селе Алексеевка подключили к газу новые блочно-модульные котельные, которые будут обеспечивать теплом социальные объекты – детский сад, школу и фельдшерско-акушерский пункт, – рассказал о новом инфраструктурном объекте губернатор Омской области Виталий Хоценко. – Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину и компании «Газпром» за программу газификации, благодаря которой все больше социальных объектов Омской области удается перевести на газ.

Внутрипоселковый газопровод в Алексеевке имеет протяженность 14,5 км. К тому же подключаются новые блочно-модульные котельные. Их в населенном пункте две, сейчас строится третья – для теплоснабжения дома культуры и сельской библиотеки. Ранее все социальные объекты в селе отапливались от угольной котельной, которая была закрыта ввиду неэффективности и морального устаревания.

Перевод социальных учреждений на природный газ стал возможен благодаря межпоселковому газопроводу от р.п. Кормиловка, построенному в начале 2024 года в соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021–2025 гг. ПАО «Газпром».