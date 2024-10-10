Новый собственник скупил заводы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

Транснациональный холдинг Unilever продал свой бизнес в России и в Белоруссии. Перешло это в руки компании «Арнест». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Новому владельцу достанутся заводы в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Сумма сделки держится в тайне. Однако ранее российский бизнес Unilever оценивался в 35-40 миллиардов.

Президентом АО «Арнест» является Алексей Сагал. Эта организация является крупнейшим производителем парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке. На рынке существует с 1971 года. Находятся в Ставропольском крае, городе Невинномысске. Они специализируются на парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции: производят дезинфекторы, средства по уходу за волосами, чистящие и моющие средства, а также репелленты и инсектициды. Холдинг выпускает лак для волос «Прелесть» и средство от насекомых «Дихлофос».

В Омске юридическое лицо холдинга Unilever – филиал ООО «Юнилевер Русь». Он находится на улице 10 лет Октября, 205. Оно было основано на базе АО «Омский хладокомбинат», который в 2008 году перешло в руки крупному холдингу. В состав холдинга теперь перешел и омский завод по производству мороженого.