Вместе с ним на международный форум отправились министр энергетики и руководители компаний, работающих в газовой сфере.

Губернатор Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на Петербургском международном газовом форуме. Вместе с главой региона на форум отправились министр энергетики региона Владимир Шнипко, гендиректор «Омскгазстройэксплуатации» Дмитрий Мишуров и руководитель «Газпром межрегионгаз Омск» Евгений Еловик.

Как сообщили в правительстве региона, в рамках деловой программы ПМГФ пройдут конференции, круглые столы, семинары-совещания. Представители отрасли и власти обсудят такие важные вопросы, как проектирование, строительство, добыча и транспортировка, подземное хранение газа, газораспределение и потребление, продукты и технологии переработки, газохимия.

Общеотраслевые треки посвящены сотрудничеству стран БРИКС и ШОС в газовой отрасли, устойчивому развитию, цифровой трансформации, инвестиционным и финансовым инструментам в сфере ТЭК. Ключевым же событием ПМГФ-2024 станет пленарное заседание «Газовый рынок – 2024: контуры нового миропорядка».

В Омской области активно реализуется программа газификации. В ближайшие годы голубое топливо по магистральному трубопроводу придет на север региона – в Тарский, Знаменский и Тевризский районы.