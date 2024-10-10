Мэр Омска рассказал о темпах ремонта Сыропятского тракта, строительства многоэтажки и школы, а также о газификации частного сектора.

В эфире сегодняшней передачи «Прямой разговор» на 12 канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал о реализации нацпроектов на территории города.

По его словам, школа по нацпроекту «Образование» в микрорайоне Серебряный Берег будет сдана в следующем году. На объекте сменился подрядчик, и работы ускорились.

– На школе в Серебряном Береге попался недобросовестный подрядчик, пришлось с ним расторгнуть договор. Зашла новая компании из Ингушетии, ООО «Русстрой». После экспертизы выяснилось, что есть проблемы в части конструкций. Принято решение об их усилении, –отметил Шелест. – Сейчас строительство школы идет полным ходом. Надеемся с подрядчиком подвести тепловой контур к четырем корпусам будущего учреждения из шести. И сможем проводить зимние работы.

Учреждение образования надеются сдать к 1 сентября 2025 года.

Глава города застронул и тему реконструкции, Сыропятского тракта, на которую выделили 1 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объект запланировали сдать в декабре.

- Запланирована установка светофоров и дорожных знаков у СНТ «Фантазия» и СНТ «Молния». Думаю, в декабре удастся сдать. Были проблемы в части подтопления этих территорий. Срок стоял под угрозой. Потом приняли грамотное решение по отводу воды, и работы возобновились, - пояснил Шелест.

Помимо этого глава города, отвечая на вопросы омичей о догазификации домов на 21-й Рабочей, напомнил, что также федеральным проектом «Чистый воздух» национального проекта «Экология» предусмотрена компенсация расходов на установку котла и внутридомовые работы.

- Есть возможность возмещения затрат при переходе с печного отопления на газовое по нацпроекту «Экология». В этом году возмещены затраты 834 абонентам, в прошлом - 2554. В следующем году планируем продолжить эту программу, - подчеркнул Шелест.

В ходе беседы мэр Омска раскрыл подробности строительства дома на 1-й Ленинградской на 218 квартир по нацпроекту «Жилье и городская среда». Их получат около 600 омичей, которые проживали в домах, что были признаны аварийными с 2012 по 2017 годы. Сейчас на площадке задействованы 57 рабочих и 7 единиц техники. На многоэтажке уже ведутся отделочные работы.

- Дом на 1-й Ленинградской, 25 состоит из двух секций: 9-ти и 10-ти этажной. Были проблемы с подрядчиком. Пришлось его убирать с этой стройки. Этот дом взяла компания главы ГК «Сибгазстройдеталь» Алексея Певнева, - пояснил Шелест. - Полным ходом идет отделка дома. В первой секции уже проведена чистовая отделка, все в такой стадии, что можно уже заселяться. Во второй части были проблемы на 3-5 этажах. Пришлось усиливать конструкции. Сегодня все вопросы закрыты, идет отделка фасада, скоро застройщик зайдет на чистовую отделку. Параллельно обустраиваем двор. В декабре сдадим. Первый раз администрация строит дом своими силами.

Глава города уверяет, что новый год омичи должны встретить в новом жилье. Это первый дом, построенный усилиями администрации города. Мэр Омска даже задумался над продолжением этого проекта.