В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики капитально отремонтировали 9 магистралей.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о дорожном ремонте на территории города. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтировали 9 крупных магистралей. Подрядчики уже начали работу по списку 2025 года, в частности, сейчас ремонтируется улица Заозерная.

– Здесь идет хорошая поддержка со стороны федерального центра, спасибо нашему президенту Владимиру Путину, – отметил мэр.

В рамках аварийно-восстановительного ремонта городское Управление дорожного хозяйства и благоустройства приводит в порядок дороги, ремонтирует покрытие во дворах, делает тротуары и асфальтирует проезжую часть в секторе индивидуальной застройки. 90 из запланированных в этом году объектов – межквартальные и внутриквартальные проезды. Кроме того, из областного бюджета городу выделили 100 млн рублей, на эти средства, в частности, была устранена колейность на Красном Пути и проспекте Мира.

– Нареканий со стороны жителей по поводу дорог сейчас меньше, чем в прошлые годы, – подчеркнул Сергей Шелест.

Глава города также сообщил о планах по закупке новой техники для ремонта и содержания дорог. Делать это силами УДХБ выгоднее, чем нанимать подрядчиков, добавил мэр.