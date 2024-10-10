Она продлится трое суток без перерывов.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие дни омичей снова ожидает магнитная буря. Сегодня, 10 октября, к 12:00 возбуждение магнитосферы достигнет уровня G1 (слабая буря), а к 21:00 – уровня G4 (очень сильная буря).

Буря не закончится и 11 октября, хотя во второй половине дня начнет ослабевать до уровней G3 (сильная буря) и G2 (средняя буря).

В субботу, 12 октября, буря (уровня G1) сохранится. Она продлится до утра воскресенья.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.