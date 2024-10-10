В новой зеленой зоне высадят 450 кустов и 18 деревьев, а также установят фонари, лавочки и урны.

В микрорайоне Юбилейном на окраине Советского округа Омска благоустраивают мини-сквер. Эта территория стала одним из победителей конкурса муниципальных грантов, на проведение работ из бюджета выделили около 6 млн рублей.

Благоустройством сквера занимается компания «Братья Грин». Подрядчик уже выполнил выравнивание грунта, выложил дорожки тротуарной плиткой, а также начал класть плитку на открытой площадке. В ближайшее время будут установлены опоры для светильников на солнечных батареях, лавочки и урны.

– К концу недели на объекте запланирована высадка 450 кустов и 18 деревьев, – сообщила председатель комитета ТОС «Юбилейный-Иртышский» Любовь Русинова.

Отметим, что в этом году в Советском округе запланировано благоустройство 27 объектов.