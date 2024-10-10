Скидку приходится делать из-за пленки на кузове.

Стоимость автомобиля в декоративной или защитной оклейке будет на 15–20 % ниже, чем без нее. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по продажам автомобильного маркетплейса Александр Губанов.

– Часто продавец уверен, что его машина стоит дороже, чем в среднем по рынку, потому что имеет необычный вид. Выясняется, что в глазах большинства покупателей цветная или фактурная пленка по кругу – это огромный минус. Без скидки в 15–20 % такой автомобиль вряд ли найдет себе следующего владельца, – сказал Губанов.

Из-за пленки покупатели не могут оценить состояние кузова. При этом толщиномер показывает значения выше заводских.

Чтобы продать машину и не продешевить, эксперт советует снять пленку и отполировать кузов.