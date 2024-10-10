Омск-Информ
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·Общество

Непогода ожидается в основном в северных районах области.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, завтра, 10 октября, в Омской области ожидается резкое изменение погоды. В регионе похолодает до +2...+7 градусов.
Местами пройдет дождь, переходящий в снег в северной части региона. Также ожидаются отложения мокрого снега, гололедные явления и сильный северо-восточный ветер: его порывы могут достигать 16-21 м/с.
В связи с этим МЧС России призывает соблюдать особую осторожность на дорогах. Водителей предостерегают от резких маневров и езды на летней резине. Пешеходам советуют не приближаться к слабозакрепленным конструкциям.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101.
·Общество

Непогода ожидается в основном в северных районах области.
По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, завтра, 10 октября, в Омской области ожидается резкое изменение погоды. В регионе похолодает до +2...+7 градусов.
Местами пройдет дождь, переходящий в снег в северной части региона. Также ожидаются отложения мокрого снега, гололедные явления и сильный северо-восточный ветер: его порывы могут достигать 16-21 м/с.
В связи с этим МЧС России призывает соблюдать особую осторожность на дорогах. Водителей предостерегают от резких маневров и езды на летней резине. Пешеходам советуют не приближаться к слабозакрепленным конструкциям.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101.