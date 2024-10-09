Детский сад появится в Омске к 2027 году, а школа – к 2028 году.

В Омске прошло заседание архитектурно-градостроительного совета. Во время него рассмотрели проекты жилых домов, детского сада и школы. В частности, было одобрено строительство жилого дома на улице Кемеровской. Застройщик благоустроит общественные пространства по новому дизайн-коду Омска.

Также одобрение получил проект жилого дома на улице 2-й Транспортной. Его возведением займется Завод сборного железобетона № 6. Оба застройщика внесут инфраструктурный взнос на строительство социальных объектов.

Отметим, что к 2027 году в жилом квартале «Зеленая река» построят детский сад на 350 мест. К 2028 году там же планируют возвести школу на 1122 места.

Застройщиком станет «Эталон», компания займется строительством на собственные средства. Особенностью детского сада станет бассейн внутри здания и уличный скалодром. Проектная документация на детский сад и школу уже готовы.