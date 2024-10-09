Омск-Информ
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·Общество

Строительство двух объектов будет происходить на деньги инвесторов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Во время мероприятия глава региона обсудил создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех районах области.

Концессионные соглашения с привлечением средств инвесторов уже заключили по двум таким комплексам. Также на встрече поднимался вопрос покупки автобусов, которые работают на природном газе. Приобретение транспорта рассматривается благодаря новому президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие».

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·Общество

Строительство двух объектов будет происходить на деньги инвесторов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. Во время мероприятия глава региона обсудил создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в трех районах области.

Концессионные соглашения с привлечением средств инвесторов уже заключили по двум таким комплексам. Также на встрече поднимался вопрос покупки автобусов, которые работают на природном газе. Приобретение транспорта рассматривается благодаря новому президентскому нацпроекту «Экологическое благополучие».

1002