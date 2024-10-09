Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Сегодня, 9 октября, в Ленинском округе произошла авария, в которой пострадали молодые парни. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 13:45.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице 6-й Станционной. В районе дома № 31 он не справился с управлением и врезался в опору линий электропередачи.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и его 21-летнему пассажиру. Полиция проводит проверку.