Омск-Информ
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·Происшествия

Каким животным принадлежат найденные фрагменты лап, неизвестно.

В омских социальных сетях распространяются снимки неких лап. Их обнаружили прохожие в микрорайоне Амур-2. Подписчик предположил, что конечности принадлежат собакам и были отрезаны и выброшены людьми.

– Какие-то люди отрезали лапы собакам и выбросили в поле. Возможно, и отморозили, но это неточно, – рассказал автор поста в телеграм-канале «Короче, Омск».

Кому из животных конкретно принадлежат страшные фрагменты лап на самом деле, неизвестно.

·Происшествия

Каким животным принадлежат найденные фрагменты лап, неизвестно.

В омских социальных сетях распространяются снимки неких лап. Их обнаружили прохожие в микрорайоне Амур-2. Подписчик предположил, что конечности принадлежат собакам и были отрезаны и выброшены людьми.

– Какие-то люди отрезали лапы собакам и выбросили в поле. Возможно, и отморозили, но это неточно, – рассказал автор поста в телеграм-канале «Короче, Омск».

Кому из животных конкретно принадлежат страшные фрагменты лап на самом деле, неизвестно.