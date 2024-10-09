Это станет хорошим подспорьем для продвижения омских инициатив и проектов.

Губернатор Виталий Хоценко встретился в Москве с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым. Они обсудили открытие в Омске проектного офиса фонда для продвижения местных инициатив.

Успешный опыт взаимодействия региона и фонда уже есть – в этом году провели арт-фестиваль «Омск, ты просто космос!». Проект поддержали Администрация Президента России и Президентского фонда культурных инициатив.

– В рамках фестиваля в Омске появились яркие муралы, которые высоко оценили наши жители. Поблагодарили за проведение арт-фестиваля и обсудили открытие у нас в регионе проектного офиса фонда, специалисты которого будут помогать готовить заявки для дальнейшей подачи в ПФКИ и сопровождать их. Это станет хорошим подспорьем для продвижения омских инициатив и проектов, – заявил Виталий Хоценко.

Он намерен и дальше продвигать регион в федеральную повестку.