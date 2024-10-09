Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники МЧС предупредили о резком похолодании уже завтра, 10 октября.

Омские спасатели рассказали о снижении температуры воздуха. По данным синоптиков, днем 10 октября, а также 11 и 12 октября ожидается резкое похолодание. Местами в Омской области пройдет дождь, переходящий в снег, ожидаются гололедные явления, отложение мокрого снега. Все это буйство природы сопроводит сильный северо-восточный ветер порывами до 16–21 метра в секунду.

В отдельных районах установится временный снежный покров, на дорогах гололедица.

Отметим, сегодня в Омске и области воздух прогрелся до +15…+20 градусов тепла.

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·Общество

Сотрудники МЧС предупредили о резком похолодании уже завтра, 10 октября.

Омские спасатели рассказали о снижении температуры воздуха. По данным синоптиков, днем 10 октября, а также 11 и 12 октября ожидается резкое похолодание. Местами в Омской области пройдет дождь, переходящий в снег, ожидаются гололедные явления, отложение мокрого снега. Все это буйство природы сопроводит сильный северо-восточный ветер порывами до 16–21 метра в секунду.

В отдельных районах установится временный снежный покров, на дорогах гололедица.

Отметим, сегодня в Омске и области воздух прогрелся до +15…+20 градусов тепла.

1743