Вместо качественной подготовки к отопительному сезону город видит прогнившие трубы, полузаброшенные траншеи и бесконечные отключения воды.

Где тонко, там и рвется

Отопительный сезон в Омске официально длится уже две с половиной недели, с 23 сентября. Но далеко не все жители многоэтажек могут похвастаться горячими батареями. Причина кроется в многочисленных авариях на трубопроводах, профилактику которых почему-то не сумели провести за лето. Ситуация близка к патовой, и это еще не было отрицательных температур.

Менее чем за неделю до старта отопительного сезона гендиректор «Омск РТС» Иван Ющенко предупреждал, что к запуску тепла готовы всего 73 % домов в городе.

– Готовность жилья к запуску отопительного сезона – 73 %, – сказал он на заседании комитета горсовета по жилищно-коммунальным вопросам. – Где администрация берет другие цифры, я не знаю. Физическую проверку состояния объектов проводит тепловая инспекция «Омск РТС», и, по нашим данным, готово только 73 % жилого фонда. В сфере соцобъектов ситуация лучше – там готовы 82 %.

Глава другой ресурсоснабжающей организации, муниципальной «Тепловой компании», Владимир Дмитриев на том же заседании привел более оптимистичные данные.

– В нынешнем году бригады сделали 638 адресов, от раскопок до восстановления до первоначального состояния. На сегодня наблюдается 102 повреждения, – отчитался он перед началом отопительного сезона.

По состоянию на 19 сентября, горячая вода отсутствовала в 400 домах, на 23 сентября – в 367 многоэтажках, наблюдалось 331 повреждение сети. С такими исходными данными Омск начинал запуск тепла.

Отопительная эпопея

Несмотря на вмешательство прокуратуры, выявившей большое количество нарушений на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Кировской районной котельной, процесс подключения к теплу ускорился лишь частично. Были устранены менее 50 % дефектов трубопроводов. Чуда не случилось – сделать все батареи в городе горячими за неделю не получилось.

Процесс растянулся во времени. Так, на 26 сентября тепло пришло в 3 469 жилых домов, на 27 сентября – в 4 352 многоэтажки и во все социальные объекты.

Понимая, что ситуация с запуском тепла в жилой фонд становится критической, власти приняли решение бросить на устранение аварий дополнительные ресурсы – технику и ремонтные бригады коммерческих организаций и областных дорожно-строительных управлений.

Самым проблемным районом города оказались Нефтяники, где по состоянию на 1 октября батареи оставались холодными на 119 объектах. После штаба под руководством мэра Сергея Шелеста 4 октября оказалось, что по всему городу не подключенными к теплу остались 300 многоэтажек. По отчетам властей, отопление дали в 5 400 домах. И это притом, что в Омске, согласно официальной статистике, 6 292 многоэтажки. Куда-то пропали 592 дома. Самое очевидное – городские власти отчитались об объектах, обслуживаемых муниципальной «Тепловой компанией». Сколько домов не подключила «Омск РТС» – вопросы к этой компании. В любом случае счет идет на сотни.

Обещают, но не получается

Текущая неделя началась с откровения гендиректора «Тепловой компании» Владимира Дмитриева. Он публично заявил, что тепловые сети изношены практически по всей протяженности магистралей.

– Мы в одном месте делаем – рядом теплотрасса рвется. Там делаем – рвется дальше. И таких «узких мест» в городе очень и очень много, – сказал глава «Тепловой компании».

И буквально через несколько часов в информационное пространство ворвался мэр города Сергей Шелест, объявивший об отставке заместителя гендиректора – главного инженера «Тепловой компании» Сергея Цуканова и давший четкое поручение – к четвергу, 10 октября, подключить к теплу оставшиеся дома. На момент выхода его поста в телеграм-канале без отопления оставались 200 домов.

– Работы на объектах ведутся без выходных, чтобы обеспечить оперативное решение задач. Поставлена задача запустить 100 % домов, – заявили «Омск-информу» сегодня в городской администрации.

Утром в четверг мэр Омска дебютирует в эфире областного «12 канала», где будет отвечать на вопросы горожан. Сергей Шелест явно намерен объявить о завершении подключения жилого фонда к теплу. Смогут ли ремонтные бригады и топ-менеджмент «Тепловой компании» обеспечить выполнение поставленной задачи и не подвести градоначальника, станет известно уже скоро. Если нет, отставкой Цуканова дело, надо полагать, не закончится. Тем более мэр уже анонсировал, что взыскания получат и другие руководители предприятия.

Показательно, что в нынешней сложной ситуации обычно словоохотливые эксперты в сфере ЖКХ предпочитают не давать никаких комментариев. В их числе председатель комитета горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, бывший первый вице-мэр Омска, отвечавший за этот блок вопросов, Сергей Фролов и депутат горсовета Аркадий Лунев, в недавнем прошлом директор АО «Электротехнический комплекс» и «Теплогенерирующий комплекс».

– Есть компании, которые отвечают за подачу тепла в дома, мэр, ответственный за это, – у них и можно уточнить напрямую. Но не у меня, – категорично заявил Лунев.

С чем связано такое нежелание высказаться на «горячую» для всего города тему, – понятно. Никто не хочет брать на себя чужую ответственность.

Кто сделает батареи горячими?

Отставками в муниципальной «Тепловой компании» батареи теплыми не сделаешь: когда рвутся сети, а на котельных бардак, можно хоть каждый день увольнять топ-менеджеров – проблему это не решит. Чтобы трубы не рвались при запуске тепла, нужно поддерживать их в более-менее работоспособном состоянии весь год. Производить замену сетей летом, когда еще есть время на корректировку всех процессов, а не накануне первых снегопадов.

А пока мы каждый год наблюдаем одну и ту же картину – перекопанные с лета полузаброшенные траншеи. Замена труб не ведется, техника отсутствует, ремонтных бригад не хватает. Десятки, а то и сотни многоэтажек неделями сидят без горячей воды, а едва поступает тепло, как его снова отключают. Предстояющую зиму омичи, судя по всему, проведут как на пороховой бочке: трубы продолжат рваться, а жители – терпеть холод в домах и ждать. И так будет продолжаться до тех пор, пока сами ресурсники и государство не поменяют подход к отопительному сезону.

Нужно вкладывать значительные ресурсы в поддержание и замену сетей, вовремя проводить необходимые работы, содержать нужное количество специалистов, а не экономить на всем подряд, повышая лишь зарплаты топ-менеджеров и тарифы на свои услуги.