Омск-Информ
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·Образование

К учебным заведениям, где полностью остановлен процесс очного получения знаний, добавилась гимназия № 140.

Шестая по счету школа в Омске полностью закрылась на карантин ввиду роста заболеваемости ОРВИ среди учеников и педагогов. К ранее остановившим процесс очного получения знаний школам № 7, 26, 91, 96 и лицею № 145 добавилась гимназия № 140.

В общей сложности на карантин закрыты 369 классов в 35 школах города и 35 групп в 26 детских садах.

·Образование

К учебным заведениям, где полностью остановлен процесс очного получения знаний, добавилась гимназия № 140.

Шестая по счету школа в Омске полностью закрылась на карантин ввиду роста заболеваемости ОРВИ среди учеников и педагогов. К ранее остановившим процесс очного получения знаний школам № 7, 26, 91, 96 и лицею № 145 добавилась гимназия № 140.

В общей сложности на карантин закрыты 369 классов в 35 школах города и 35 групп в 26 детских садах.