Омск-Информ
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·Авто

Ограничения будут действовать в дневное время у дома № 2 на проспекте Культуры.
Мэрия Омска сообщила о введении запрета на парковку на проспекте Культуры в городке Нефтяников. С 8:00 до 20:00 оставлять транспорт нельзя будет на участке с односторонним движением в районе дома № 2. Он находится у Советского парка.
– Дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена», таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» в ближайшее время установят, – сообщили в мэрии.
Омичам напомнили, что за нарушение правил парковки водителю грозит штраф 1500 рублей. Автомобили также могут увезти на специализированную стоянку.
·Авто

Ограничения будут действовать в дневное время у дома № 2 на проспекте Культуры.
Мэрия Омска сообщила о введении запрета на парковку на проспекте Культуры в городке Нефтяников. С 8:00 до 20:00 оставлять транспорт нельзя будет на участке с односторонним движением в районе дома № 2. Он находится у Советского парка.
– Дополнительные знаки 3.27 «Остановка запрещена», таблички 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.4 «Время действия» в ближайшее время установят, – сообщили в мэрии.
Омичам напомнили, что за нарушение правил парковки водителю грозит штраф 1500 рублей. Автомобили также могут увезти на специализированную стоянку.