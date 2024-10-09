В наказание его отправили в колонию на 2 года.

Ишимский городской суд вынес приговор жителю Омска. Мужчина, потерявший свою сумку с документами и автостопом приехавший в Ишим, решил посмотреть город, а заодно угнал грузовой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба судов Тюменской области, ночью 10 июля во внутреннем дворе магазина «Алые Паруса» омич проник в салон КамАЗа через незапертую дверь, сел на водительское сиденье, запустил двигатель и поехал. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Оказалось, что у омича нет водительских прав и управлять машиной он не умеет. К тому же ранее мужчина уже нарушал закон.

За угон грузовика омич проведет 2 года в колонии строгого режима.