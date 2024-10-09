Омск-Информ
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·Политика

На рабочей встрече решались вопросы переработки отходов и использования лесных ресурсов в Омской области.
В Москве прошла рабочая встреча между губернатором Омской области Виталием Хоценко и министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Во время нее обсуждались вопросы взаимодействия в реализации экологических проектов и программ, а также использовании лесных ресурсов.
– Заручился поддержкой Минприроды России в части продвижения наших инвестиционных инициатив по созданию комплексов по переработке отходов, – сообщил Виталий Хоценко. – Кроме того, обсудили вопросы заготовки дров и уборки вымокшей и высохшей древесины.
Губернатор подчеркнул, что в Омской области эти проблемы все еще остаются острыми и требуют решений на федеральном уровне.
·Политика

На рабочей встрече решались вопросы переработки отходов и использования лесных ресурсов в Омской области.
В Москве прошла рабочая встреча между губернатором Омской области Виталием Хоценко и министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Во время нее обсуждались вопросы взаимодействия в реализации экологических проектов и программ, а также использовании лесных ресурсов.
– Заручился поддержкой Минприроды России в части продвижения наших инвестиционных инициатив по созданию комплексов по переработке отходов, – сообщил Виталий Хоценко. – Кроме того, обсудили вопросы заготовки дров и уборки вымокшей и высохшей древесины.
Губернатор подчеркнул, что в Омской области эти проблемы все еще остаются острыми и требуют решений на федеральном уровне.