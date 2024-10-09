Омск-Информ
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·Происшествия

Пилоты не смогли убрать посадочные шасси.
В понедельник, 7 октября, экипаж самолета Уфа – Омск после взлета подал сигнал «Тревога». Как сообщает AVIAINCIDENT, причиной стали неубранные посадочные шасси.
Лайнер, который взлетел в 05:00 по московскому времени, проследовал в зону ожидания. В 05:32 он благополучно сел в Уфе, и его отбуксировали на стоянку.
Отметим, что самолет эксплуатирует авиакомпания «Азимут».
·Происшествия

Пилоты не смогли убрать посадочные шасси.
В понедельник, 7 октября, экипаж самолета Уфа – Омск после взлета подал сигнал «Тревога». Как сообщает AVIAINCIDENT, причиной стали неубранные посадочные шасси.
Лайнер, который взлетел в 05:00 по московскому времени, проследовал в зону ожидания. В 05:32 он благополучно сел в Уфе, и его отбуксировали на стоянку.
Отметим, что самолет эксплуатирует авиакомпания «Азимут».