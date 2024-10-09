Омск-Информ
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·Общество

На месте демонтированного строения сформировали свайное поле и готовят основание под фундамент.

ООО «АртРемСтрой» начало строительство многоэтажного дома на улице 70 лет Октября, где долгие годы стоял скандальный недострой компании «Конто». Подрядная организация снесла прежнее здание, сформировала новое свайное поле, а теперь готовит фундамент под новую многоэтажку.

– На месте демонтированного долгостроя готовят основание под фундамент нового объекта. Компания «АртРемСтрой» получила положительное заключение госэкспертизы на проект 18-этажного жилого дома. Часть квартир передадут обманутым дольщикам и ветеранам боевых действий, – сообщили в региональном Минстрое.

Снос недостроя и строительство нового дома на Левобережье финансируются из бюджета. На эти цели потратят 665 млн рублей. Новостройку сдадут в 2025 году.

·Общество

На месте демонтированного строения сформировали свайное поле и готовят основание под фундамент.

ООО «АртРемСтрой» начало строительство многоэтажного дома на улице 70 лет Октября, где долгие годы стоял скандальный недострой компании «Конто». Подрядная организация снесла прежнее здание, сформировала новое свайное поле, а теперь готовит фундамент под новую многоэтажку.

– На месте демонтированного долгостроя готовят основание под фундамент нового объекта. Компания «АртРемСтрой» получила положительное заключение госэкспертизы на проект 18-этажного жилого дома. Часть квартир передадут обманутым дольщикам и ветеранам боевых действий, – сообщили в региональном Минстрое.

Снос недостроя и строительство нового дома на Левобережье финансируются из бюджета. На эти цели потратят 665 млн рублей. Новостройку сдадут в 2025 году.