Если утром в городе будут комфортные +14, то уже у вечеру температура воздуха снизится до +4.

Среда, 9 октября, похоже, станет днем окончательного разворота погоды в сторону отрицательных температур. Пока омичи будут находиться на работе, в городе похолодает сразу на 10 градусов. Завершив трудовой день, многие сильно удивятся резкой перемене погоды.

Согласно данным метеосайтов, в утренние часы ожидается до +14 градусов. В течение дня под влиянием северного ветра температура воздуха начнет постепенно понижаться. К закату будет +7…+8 градусов, а поздним вечером похолодает уже до +4.

На четверг, 10 октября, прогнозируются дожди, в том числе со снегом. Первый снег в Омске ждут в ночь с четверга на пятницу.