За приведение в порядок участка дороги подрядной организации выплатят около 85 млн рублей.

Известная в Омске по ремонту дорог компания «Сиброс» выиграла контракт на ремонт дороги, ведущей к Новосибирскому крематорию. Омичи выразили готовность сделать это за 84,4 млн рублей. Договор с одним из казенных учреждений Новосибирского района был подписан накануне.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен отремонтировать участок от первого километра Каменного шоссе (трасса Н-2119) до крематория. Срок завершения работ – 31 декабря 2025 года.

ООО «Сиброс» является одним из крупнейших дорожных подрядчиков в Омской области. Компания регулярно побеждает на торгах, проводимых властями.