Омск-Информ
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·Общество

Блокировка связана с тем, что мессенджер нарушил требования российского законодательства.

Сегодня, 8 октября, на территории РФ заблокировали доступ к мессенджеру Discord, сообщают РИА «Новости». Такое решение было принято из-за нарушения требований российского законодательства.

В Роскомнадзоре отметили, что выполнение требований нужно для того, чтобы мессенджер не могли использовать в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения. Кроме того, блокировка связана с тем, чтобы с помощью Discord ограничить продажу наркотиков и размещение противоправной информации.

·Общество

Блокировка связана с тем, что мессенджер нарушил требования российского законодательства.

Сегодня, 8 октября, на территории РФ заблокировали доступ к мессенджеру Discord, сообщают РИА «Новости». Такое решение было принято из-за нарушения требований российского законодательства.

В Роскомнадзоре отметили, что выполнение требований нужно для того, чтобы мессенджер не могли использовать в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения. Кроме того, блокировка связана с тем, чтобы с помощью Discord ограничить продажу наркотиков и размещение противоправной информации.