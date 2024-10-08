На встрече в Москве разговор коснулся развития региональной системы образования и участия Омской области в осуществлении федеральных проектов и программ.

Сегодня, 8 октября, губернатор Омской области встретился в Москве с министром просвещения России. Виталий Хоценко рассказал Сергею Кравцову о перспективных задачах и о текущей работе по обновлению материально-технической базы образовательных организации. Речь шла, в частности, о программе капремонта детских садов, школ и колледжей.

– Согласно отбору, который проводило Минпросвещения России, в заявку до 2027 года включены 89 школ, 102 детских сада и 16 СПО, на капитальный ремонт которых мы планируем привлечь федеральное финансирование. Также рассказал министру о текущем ходе капитального ремонта школ. До конца этого года планируем завершить работы в 5 школах, еще 26 запланировали отремонтировать в следующем году, – отметил Виталий Хоценко.

Он уточнил, что уже построено 3 корпуса в лагере «Орленок» в Калачинском районе. До конца года будут возведены 2 корпуса на 50 человек каждый, в 2026 году – еще 5. В 2027 году в плане строительство пяти жилых модулей, ремонт пищеблоков и медпунктов сразу в нескольких лагерях.

Губернатор поблагодарил министра за поддержку Омской области при отборе объектов на строительство новых жилых корпусов и модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.