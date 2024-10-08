Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Место Натальи Орловой занял специалист из другого региона – Евгений Кармацких.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов представил коллективу Клинического диагностического центра нового главного врача. Им стал Евгений Кармацких.
Кармацких окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, работал акушером-гинекологом в Аромашевской ЦРБ, в северном Центре здоровья, в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. С 2012 по 2024 год работал главным врачом Салехардской больницы.
Ранее Клиническим диагностическим центром руководила Наталья Орлова. Она занимала эту должность более 12 лет.
1130
·Общество

Место Натальи Орловой занял специалист из другого региона – Евгений Кармацких.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов представил коллективу Клинического диагностического центра нового главного врача. Им стал Евгений Кармацких.
Кармацких окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, работал акушером-гинекологом в Аромашевской ЦРБ, в северном Центре здоровья, в Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. С 2012 по 2024 год работал главным врачом Салехардской больницы.
Ранее Клиническим диагностическим центром руководила Наталья Орлова. Она занимала эту должность более 12 лет.
1130