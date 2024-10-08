Глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров поддержал ряд важных инициатив и предложений Омской области.
Сегодня, 8 октября, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Москве с главой Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым.Виталий Хоценко рассказал об итогах встречи.
– Омская область подала заявку на проведение у нас в регионе в следующем году международного молодежного форума стран ШОС. Также мы предложили распространить молодежный форум «РИТМ» на всю Сибирь. Григорий Александрович выразил готовность поддержать наши инициативы, в том числе в части грантов для нашей молодежи, – прокомментировал Виталий Хоценко.
Руководитель региона подчеркнул, что в Омской области много активных и креативных молодых людей. Поэтому было принято решение снова побороться за статус «Молодежной столицы России – 2025». Уже подана заявка, и в декабре начнется голосование.