Омск-Информ
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·Образование

Из-за роста заболеваемости ОРВИ уже закрыты 418 классов.

В департаменте образования Омска озвучили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на 7 октября.

По данным ведомства, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 418 классах 38 школ и в 31 группе 20 детских садов. При этом полностью закрыты школы № 7, 26, 91, 96 и 145.

·Образование

Из-за роста заболеваемости ОРВИ уже закрыты 418 классов.

В департаменте образования Омска озвучили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на 7 октября.

По данным ведомства, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ приостановлен образовательный процесс в 418 классах 38 школ и в 31 группе 20 детских садов. При этом полностью закрыты школы № 7, 26, 91, 96 и 145.