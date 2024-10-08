Большинство перешагнуло 50-процентный рубеж.
Омский аэропорт опубликовал данные о регулярности полетов. В сентябре на 100 % соблюдала расписание рейсов из Омска только авиакомпания «ИрАэро».
Пунктуальность «ЮВТаэро», выполняющей рейсы в Тобольск, Уфу, Самару, Абакан, Казань и Горно-Алтайск, оценили в 97,1 %. На третьем месте – Qazaq Air, которая выполняет рейсы Омск – Астана.
На 80–90 % соблюдали расписание «ЮТэйр», «Азимут», «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». От 70 до 80 % составляла пунктуальность авиакомпаний «S7 Airlines», «Ямал», Uzbekistan Airways и «Икар».
Менее чем на 60 % выполнили расписание компании «Якутия», «Северный ветер», AZUR air и «НордСтар». Меньше половины (44,4 %) рейсов вовремя отправила авиакомпания «СмартАвиа».
На последних строчках рейтинга «Ред Вингс» «Уральские авиалинии» с пунктуальностью 12,5 % и 5 % соответственно.