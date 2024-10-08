Омск-Информ
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·Политика

Трансляция проекта «Прямой разговор» запланирована на 12 канале.

Мэр Омска Сергей Шелест ответит на вопросы омичей в эфире 12 канала. Проект называется «Прямой разговор».

Прямое включение планируется на четверг, 10 октября, на 10:20. Помимо телеканала, беседу главы города с омичами можно послушать на Radio Monte Carlo Омск. Стоит отметить, что это первое общение мэра Омска на прогубернаторском телеканале. Предшественники Шелеста общались с горожанами на альтернативной площадке, ГТРК «Иртыш». Такое положение дел говорит в пользу единства городской и областной властей, а не об их конкурентности, как практиковалось ранее. 

Организаторы «Прямого разговора» предлагают омичам задать любые волнующие вопросы. А что бы вы спросили у мэра в четверг?

·Политика

Трансляция проекта «Прямой разговор» запланирована на 12 канале.

Мэр Омска Сергей Шелест ответит на вопросы омичей в эфире 12 канала. Проект называется «Прямой разговор».

Прямое включение планируется на четверг, 10 октября, на 10:20. Помимо телеканала, беседу главы города с омичами можно послушать на Radio Monte Carlo Омск. Стоит отметить, что это первое общение мэра Омска на прогубернаторском телеканале. Предшественники Шелеста общались с горожанами на альтернативной площадке, ГТРК «Иртыш». Такое положение дел говорит в пользу единства городской и областной властей, а не об их конкурентности, как практиковалось ранее. 

Организаторы «Прямого разговора» предлагают омичам задать любые волнующие вопросы. А что бы вы спросили у мэра в четверг?