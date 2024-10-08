Следователи считают, что мужчина из Кургана не убедился в безопасности маневра и устроил ДТП.

Полиция завершила расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб 44-летний омич. В аварии обвиняют 64-летнего водителя-экспедитора из Кургана.

Как сообщили в полиции, 6 августа водитель большегруза перевозил около 20 тонн обуви и хозяйственных товаров из Приморского края в Москву. На территории Омской области в районе 822 км трассы Р-254 «Иртыш» он не убедился в безопасности маневра, начал перестроение в правый ряд и врезался в Nissan.

От удара легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим грузовиком. В результате водитель иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Омска. Водителю фуры грозит до 5 лет лишения свободы.