Омск-Информ
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·Общество

Ирина Смольникова ранее руководила организационно-методическими отделами в городских медицинских учреждениях.

Главврачом Марьяновской центральной районной больницы назначена Ирина Смольникова. До этого специалист работала заместителем главного врача ЦРБ по медицинской части.

Известно, что до карьеры в ЦРБ  врач в 2019 году возглавляла организационно-методические отделы городской поликлиники № 8, городской больницы № 2.

Нового руководителя официально представили сотрудникам ЦРБ.

·Общество

Ирина Смольникова ранее руководила организационно-методическими отделами в городских медицинских учреждениях.

Главврачом Марьяновской центральной районной больницы назначена Ирина Смольникова. До этого специалист работала заместителем главного врача ЦРБ по медицинской части.

Известно, что до карьеры в ЦРБ  врач в 2019 году возглавляла организационно-методические отделы городской поликлиники № 8, городской больницы № 2.

Нового руководителя официально представили сотрудникам ЦРБ.