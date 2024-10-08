Синоптики обещают теплый вторник, но веротны осадки.

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на вторник, 8 октября, для жителей Омской области. По прогнозу синоптиков, ожидается теплая, практически летняя погода, однако есть вероятность осадков.

Во вторник, 8 октября, будет теплая погода, но местами пройдет дождь. Днем температура воздуха составит +15…..+20 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/с. В ночное время температура будет падать до –1…...+4 градуса. Без существенных осадков.

В среду, 9 октября, характер погоды существенно не изменится. Но очевидно прослеживается тенденция к зябким ночам. Бабье лето постепенно сходит на нет.