Омск-Информ
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·Происшествия

ДТП произошло сегодня в обед.

Сегодня, 7 октября, в Омске произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, на мосту у Телецентра перевернулся автомобиль.

– Авария на мосту возле «Арены Омск». Перевернутый автомобиль, огромная пробка, – рассказал очевидец в соцсетях.

Как рассказали «Омск-информу»  в пресс-службе УМВД России по Омской области, очевидцы позвонили в ГИБДД в 13:50. К счастью, в аварии никто не пострадал. Другие подробности о ДТП пока не сообщаются.

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·Происшествия

ДТП произошло сегодня в обед.

Сегодня, 7 октября, в Омске произошло жуткое ДТП. По словам очевидцев, на мосту у Телецентра перевернулся автомобиль.

– Авария на мосту возле «Арены Омск». Перевернутый автомобиль, огромная пробка, – рассказал очевидец в соцсетях.

Как рассказали «Омск-информу»  в пресс-службе УМВД России по Омской области, очевидцы позвонили в ГИБДД в 13:50. К счастью, в аварии никто не пострадал. Другие подробности о ДТП пока не сообщаются.

2614