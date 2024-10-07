Коллеги из другого издания сообщают, что ведомство возглавил Виталий Батищев.

В Следственном комитете РФ по Омской области произошли кадровые перестановки, сообщает Ngs55 со ссылкой на свой источник. Новым руководителем ведомства стал генерал-майор юстиции Виталий Батищев. До назначения он возглавлял ведомство в Республике Алтай.

Ранее он работал в прокуратуре, а в 2007 году перешел на службу в Следственный комитет. Также он возглавлял контрольно-криминалистическое управление на Северном Кавказе.

Напомним, что в июле 2024 года Олег Винников ушел с поста главы омского СК, он вышел на пенсию. Исполняющим обязанности руководителя назначили полковника юстиции Евгения Осадчука.