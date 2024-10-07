Инцидент произошел в конце сентября.

В Омске 29 сентября в баре в центре Омска умер молодой мужчина, сообщает Ngs55 со ссылкой на Следственный комитет России по Омской области. Бар, в котором произошел инцидент, располагается в доме № 14 на улице Гагарина.

На место выезжал дежурный следователь. В УМВД России по Омской области тоже подтвердили гибель омича. Дело передали в Следственный комитет.

Причина смерти мужчины пока неизвестна. Все прояснится, когда появятся результаты судебно-медицинской экспертизы.