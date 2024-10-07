По прогнозу синоптиков, ожидать их можно уже через несколько дней.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 8 октября, в Омской области ожидается +15...+20 градусов, местами +5. В некоторых районах пройдет небольшой дождь, а ветер усилится до 15–18 м/с.

В среду будет +13...+18, +7...+12 – в северной части региона. Погоду синоптики обещают облачную, но преимущественно без осадков.

В четверг, 10 октября, ожидается +2...+7 градусов (до +13 на юге региона). Местами пройдут снег и дождь. Синоптики также прогнозируют гололедные явления и северо-восточный ветер скоростью 9–14 м/с.